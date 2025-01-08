Россия теряет миллиарды 1 Тарас Загородний

8.01.2025, 16:56

Тарас Загородний

Новый сезон «бавовн» объявляется открытым.

«Дроновые санкции» для «теневого флота». В канун нового года в западной прессе появилось много аналитики на тему перспектив нашей войны с московитами. В большинстве прогнозов звучал тезис, что ключ к успеху в войне с РФ – лишить россиян нефтедолларов. А для их поставки в страну-агрессор ключевую роль играет так называемый теневой флот. И санкции Запада относительно этого флота мировая пресса квалифицирует как недостаточные. Впрочем, к счастью, в этой войне есть еще одна структура, вводящая свои санкции.

4 января дальнобойные дроны Службы безопасности Украины преодолели более 900 км, долетели почти до Санкт-Петербурга. Здесь, по данным источников, они поразили самый крупный в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. На видео видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседних посекло обломками от взрыва. Ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала. Ну, это если не будет повторных ударов. Что-то подсказывает мне, что они будут.

А терминал-то не простой и является огромным логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью флота, открыто перевозящего российскую нефть. Хотя у нас почему-то до сих пор называют его «теневым».

Какие последствия «дроновых санкций» от спецслужб? В первую очередь они снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны. Россия реально теряет миллиарды, которые планировали пустить на войну. Поэтому объект является вполне законной военной целью. Во-вторых, РФ срывает свои поставки и больше не выглядит надежным контрагентом.

В общем складывается впечатление, что «дроновые санкции» влияют на экономику врага сильнее санкций Запада. А, напомню, на счету подчиненных Малюка уже почти полсотни успешных атак на нефтегазовые объекты россиян. Причем точки каждый раз выбираются новые и все более болезненные. Увидеть дроны на Балтике россияне, судя по результатам прилетов, явно не были готовы.

Новые удары демонстрируют: уничтожение российских объектов нефтегазовой сферы будет продолжаться.

Сезон «бавовн» – 2025 объявляется открытым!

Тарас Загородний, censor.net

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