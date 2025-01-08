New York Post: Россия находится в состоянии системного распада 1 8.01.2025, 17:08

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Путин — в самой слабой позиции за весь период своего правления.

В течение следующего года новая администрация Дональда Трампа должна извлечь максимальную выгоду из этой его уязвимости, пишет для New York (перевод — сайт Charter97.org) Питер Доран, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий:

— В телеобращении Путин хвалился прошлыми достижениями и заверил россиян: «Мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано», — и добавил: «Мы уверены, что все будет хорошо». Реальность дает основания для более мрачного прогноза: Путин сейчас находится в самой слабой позиции за весь период своего правления.

Правление Путина в конечном итоге основано на сделке россиян с дьяволом. После того, как россияне приняли его условия и проголосовали за него в 2000 году, Путин постоянно менял условия сделки.

Сегодняшняя Россия далека от той стабильной и процветающей страны, которую он когда-то обещал создать. Она изолирована, втянута в войну и в состоянии системного распада.

Демографы предупреждают, что вторжение России в Украину ускорит сокращение населения в будущем. Экономисты подчеркивают, что зависимость страны от нефти (классическое «ресурсное проклятие») и ее экономика военного времени загнали РФ в длительную стагнацию.

В этих тенденциях отсутствуют признаки возможных изменений в течение предстоящего года. Фонд национального благосостояния Российской Федерации балансирует на грани банкротства, пишет автор:

— Путин растратил ресурсы своей страны на имперский фасад высокотехнологичной мощи и богатства, финансируя сверхзвуковые ракеты, атомные подводные лодки и небоскреб в Санкт-Петербурге стоимостью в два миллиарда долларов для «Газпрома», монополиста Кремля на природный газ.

Однако среднемесячная заработная плата в России остается всего $787, а граждане тратят 30% своего дохода на продукты питания. Для сравнения, американцы тратят около 11%.

Международные союзы России также не лучше, убежден автор:

— Вместо того, чтобы создавать коалицию сильных союзников, Россия собрала пеструю команду слабых иждивенцев, таких как Лукашенко, африканские клептократии и Иран. Такие партнеры в лучшем случае ненадежны.

Недавнее свержение сирийского диктатора Башара Асада нанесло настоящий удар по возможностям демонстрации силы как России, так и Ирана.

Асад теперь в списке свергнутых лидеров Украины, Кыргызстана, Грузии и Армении. Все они искали убежища в России после того, как Москва не смогла поддержать их режимы.

Исключение — Китай, считает старший научный сотрудник Фонда защиты демократий:

— Вместо того, чтобы развивать отношения с главой Китая Си Цзиньпином на равных, Путин вынужден полагаться лишь на китайский денежный поток и промышленную поддержку для своих военных и имперских амбиций.

Первоначально Москву воодушевило обещание Пекина о партнерстве «без ограничений» в 2022-ом году. Когда война Путина в Украине зашла в тупик, Китай начал дистанцироваться.

В 2023-ем году бывший посол Китая заявил ЕС, что обещание «без ограничений» было «лишь риторикой». Более унизительно для Путина было то, что Пекин умолчал об этом в заявлении о китайско-российских отношениях во время его последнего визита в Китай.

Эти условия создают беспрецедентную возможность для новой администрации Трампа, считает автор:

— В течение следующего года Белый дом под руководством Трампа должен лишить Путина возможности распространять нестабильность по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Самый быстрый способ сделать это — сначала затянуть гайки западных санкций, а затем ослабить их.

Основной целью Вашингтона должны стать доходы Путина от продажи энергоресурсов. Это источник жизненной силы его имперских притязаний.

Для этого США и их союзники по «Большой семёрке» должны резко снизить «потолок цен на нефть» на российский экспорт сырой нефти.

Хотя первоначально это было предложено ЕС в качестве инструмента для сокращения доходов Москвы, но это стало серьезной лазейкой для обхода российских санкций — и Белый дом Байдена участвовал к этой схеме.

Разрешение России свободно продавать нефть по ценам ниже 65 долларов за баррель позволяет Кремлю получать огромные доходы, не сталкиваясь с достаточно жесткими мерами наказания.

Эти средства обеспечивают России возможность сеять хаос по всему миру.

Администрация Трампа должна нивелировать это, понизив порог санкций до $35 за баррель, считает Питер Доран:

— Путин не может долго просуществовать без этого денежного потока, такой шаг значительно усилит позиции для переговоров с Москвой. Кремль будет добиваться смягчения западных санкций, чтобы остановить крах экономики России, вероятно, за счет пустых обещаний и хорошего поведения. Вашингтон должен проявить осторожность и не допустить никаких уступок без предварительных конкретных действий со стороны России.

В конечном счете нельзя ожидать, что Соединенные Штаты спасут Россию от путинского наследия растраченного национального потенциала и упадка, вызванного самим Путиным. Однако необходима твердая позиция в отношении Путина, нужно помогать союзникам в этом противостоянии в течение всего следующего года.

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