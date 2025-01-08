Страны Северной Европы усилили мониторинг подводной инфраструктуры 8.01.2025, 17:13

В ответ на угрозы Москвы.

Страны Северной Европы усилили надзор за подводной инфраструктурой и российским теневым флотом. Это стало ответом на диверсии в Балтийском море. В рамках операции Nordic Warden будут отслеживать данные из ряда источников, используя при этом в том числе инструменты искусственного интеллекта.

Цель операции — защита от возможных диверсий, пояснил министр обороны Великобритании Джон Хили, информирует FREEДОМ.

В начале января страны Объединенного экспедиционного корпуса, в состав которого входят Северная Европа, Нидерланды и Великобритания, объявили об усиленном мониторинге подводной инфраструктуры. Под наблюдением будут 22 ключевые зоны. Среди них — проливы Ла-Манш и Каттегат, Северное и Балтийское моря.

- Российская агрессия не ограничивается только Украиной, и мы все видели, что произошло на Рождество. Мы обеспокоены повреждениями и диверсиями на подводных кабелях. Впервые Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании задействовали передовую систему реагирования на потенциальные угрозы, — сказал Хили.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили — конкретные суда, связанные с российским теневым флотом, уже зарегистрированы в системе. Эта упреждающая мера позволяет вести тщательное наблюдение за этими кораблями по мере их приближения к ключевым стратегическим районам.

За последние недели в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей. По подозрению в диверсии Финляндия задержала судно Eagle S — один из танкеров российского теневого флота.

По версии следствия, 25 декабря 2024 года команда танкера намеренно разорвала подводные кабели связи, протащив якорь по дну. В январе шведское военное судно достало со дна Финского залива этот якорь. Теперь он находится в распоряжении финских следователей.

- Финские власти действовали очень оперативно и решительно в этом вопросе. Сейчас нам необходимо найти методы и процедуры толкования закона, возможные изменения в нем, с помощью которых мы сможем взять этот вопрос под контроль в будущем, — акцентировал председатель комитета по обороне парламента Финляндии Юкка Копра.

В Центральном управлении криминальной полиции Финляндии заверили, что расследование продолжается.

- Нет никакого намерения закрывать расследование. Оно идет по плану. Ситуация находится под постоянным контролем и обвинения могут измениться по мере продвижения расследования, — сообщил начальник отдела расследований Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи в комментарии финской государственной телерадиокомпании Yle.

В ответ на повреждение линии электропередач Вооруженные силы Эстонии начали военно-морскую операцию в Балтийском море по защите подводного электрокабеля Estlink 1.

- Когда речь идет о критической инфраструктуре, страны, расположенные вокруг Балтийского моря, должны быть более активными. Что это означает на практике? То, что наш флот вместе с нашими союзниками будет более активен, когда дело дойдет до критической инфраструктуры, заботясь как о мониторинге, так и о сдерживании, возможно, больше, чем они делали до сих пор, — подчеркнул премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Для повышения энергетической безопасности страны в Эстонии построят новую газовую электростанцию, объявили в правительстве. Стоимость проекта — 100 млн евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com