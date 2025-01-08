В 50 лет умер бывший охранник Лукашенко 1 8.01.2025, 17:23

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За последние два года это не первая скоропостижная смерть экс-спецназовца.

Накануне Нового года в возрасте 50 лет умер бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко (в/ч 01549), ветеран спецназа МВД Константин Тюшевский, узнал mayday.team.

Как сообщается, Константин Тюшевский родился в столице Таджикистана Душанбе, куда его семья ранее переехала из литовского Каунаса.

Он окончил Академию МВД в Минске, потом центр спецподготовки, а последнее время был известен как тренер по пулевой стрельбе сборной команды Стрелкового союза России.

За последние два года это не первая скоропостижная смерть экс-спецназовца. Так, ранее в возрасте 59 лет скончался Николай Кашыров, один из основателей и заместитель командира по боевой подготовке отряда Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Также на 55-м году жизни умер один из первых «краповых беретов», инструктор по рукопашному бою в/ч 3214, подполковник запаса Андрей Жуковский, который после расформирования вильнюсской 42-й конвойной дивизии МВД СССР сделал карьеру в Беларуси, а до 2020 года преподавал в aкадемии МВД.

В 49 лет также умер подполковник запаса спецподразделения «Алмаз» Иван Белясников, который в 2004 году был награжден медалью «За отвагу».

А в июне прошлого года в России погиб от взрыва гранаты бывший спецназовец из Могилева Юрий Михайлов. Ему было всего 47 лет, в 1995-1996 годах он проходил срочную службу в 1-й роте спецназначения в/ч 3214 (Уручье) в звании старшины.

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