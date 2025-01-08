В 50 лет умер бывший охранник Лукашенко

В 50 лет умер бывший охранник Лукашенко1
- 8.01.2025, 17:23
- 3,804
За последние два года это не первая скоропостижная смерть экс-спецназовца.
Накануне Нового года в возрасте 50 лет умер бывший сотрудник Службы безопасности Лукашенко (в/ч 01549), ветеран спецназа МВД Константин Тюшевский, узнал mayday.team.
Как сообщается, Константин Тюшевский родился в столице Таджикистана Душанбе, куда его семья ранее переехала из литовского Каунаса.
Он окончил Академию МВД в Минске, потом центр спецподготовки, а последнее время был известен как тренер по пулевой стрельбе сборной команды Стрелкового союза России.
За последние два года это не первая скоропостижная смерть экс-спецназовца. Так, ранее в возрасте 59 лет скончался Николай Кашыров, один из основателей и заместитель командира по боевой подготовке отряда Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).
Также на 55-м году жизни умер один из первых «краповых беретов», инструктор по рукопашному бою в/ч 3214, подполковник запаса Андрей Жуковский, который после расформирования вильнюсской 42-й конвойной дивизии МВД СССР сделал карьеру в Беларуси, а до 2020 года преподавал в aкадемии МВД.
В 49 лет также умер подполковник запаса спецподразделения «Алмаз» Иван Белясников, который в 2004 году был награжден медалью «За отвагу».
А в июне прошлого года в России погиб от взрыва гранаты бывший спецназовец из Могилева Юрий Михайлов. Ему было всего 47 лет, в 1995-1996 годах он проходил срочную службу в 1-й роте спецназначения в/ч 3214 (Уручье) в звании старшины.