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В Польше определились с датой президентских выборов

  • 8.01.2025, 17:26
В Польше определились с датой президентских выборов

Основные кандидаты уже известны.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая, второй тур при необходимости проведут 1 июня.

Об этом сообщает Polsat News.

Дату президентских выборов объявил спикер польского Сейма Шимон Головня после консультаций с председателем Государственной избирательной комиссии.

Спикер также представил предварительный избирательный календарь. Когда календарь будет утвержден комиссией, он вступит в официальную силу.

Только после того как решение спикера Сейма о назначении выборов будет опубликовано в Законодательном вестнике, формально начнется избирательная кампания.

Отметим, главные претенденты на пост президента Польши уже определены. Входящая в правящую коалицию «Гражданская коалиция» выдвинула мэра Варшавы Рафала Тшасковского, левые — вице-маршалка Сената Магдалену Беянт, «Польша 2050» и PSL выдвигает Шимона Головню. Ведущая оппозиционная партия «Право и Справедливость» поддержала независимого кандидата Кароля Навроцкого, возглавлявшего Институт национальной памяти. Правые из «Конфедерации» выдвигают Славомира Менцена.

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