ВСУ нанесли высокоточный удар по российскому командному пункту в Харцызске
- 8.01.2025, 17:29
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Из него координировались удары по городу Курахово.
В среду, 8 января, ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что российские оккупационные войска использовали здание для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в частности жителей Курахово.
«Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц», — говорится в сообщении Генштаба.