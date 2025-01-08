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Жительница Горок попросила белорусский суд сделать туркмену, который уехал на родину, тест на отцовство

  • 8.01.2025, 17:40
Жительница Горок попросила белорусский суд сделать туркмену, который уехал на родину, тест на отцовство

Анализ удалось провести.

Жительница города Горки обратилась в суд, чтобы установить отцовство в отношении дочери и взыскать алименты на содержание ребенка. Необычность этого дела состоит в том, что ответчик проживает в другой стране, рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

В иске женщина указала, что в 2022 году на протяжении восьми месяцев она находилась в романтических отношениях с уроженцем Туркменистана. На тот момент 31-летний мужчина жил в Горках, но позже вернулся на родину, а белоруска родила от него дочь.

В судебном заседании женщина попросила провести судебную генетическую экспертизу спорного отцовства. Ответчик на отбор биологических образцов для экспертизы не приехал, поэтому суд в рамках международного сотрудничества обратился к компетентному суду Туркменистана с судебным поручением. Последний постановил отобрать у ответчика необходимый для генетической экспертизы биологический материал в местной больнице.

После получения биологических образцов истца, ребенка и предполагаемого отца эксперты провели генетическую экспертизу, которая подтвердила отцовство.

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