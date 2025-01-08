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Пашинян ответил на слова Алиева о «фашистской» Армении

  • 8.01.2025, 17:46
Пашинян ответил на слова Алиева о «фашистской» Армении

Армянский премьер заявил об эскалации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает заявления президента Азербайджана Ильхам Алиев о «фашизме» попыткой эскалации двусторонних отношений.

В интервью Armenia News он предположил, что такими высказываниями власти Азербайджана пытаются «легитимизировать» эскалацию в регионе

«Делаются агрессивные заявления в расчете на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными… Мы не пойдем по этому пути и будем придерживаться мирной стратегии и будем последовательно реализовывать мирную повестку дня», — заявил Пашинян.

Пашинян также подчеркнул, что Армения будет использовать язык диалога, а не язык агрессии. При этом он добавил, что в Армении также есть подобное восприятия по отношению к Азербайджану.

«Но стратегия мира состоит в том, чтобы принять во внимание, что в Азербайджане есть такое восприятие нас, а им принять во внимание, что в Армении есть такое восприятие к ним. Повестка дня мира касается обсуждения и рассмотрения этих представлений. Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие части позволяют нам сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их», — добавил премьер-министр Армении.

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