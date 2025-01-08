«Там сосредоточены стратегические цели» 8.01.2025, 18:01

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Игорь Романенко

Генерал-лейтенант объяснил важность точных ударов по Энгельсу.

В Саратовской области России ночью 8 января прогремели взрывы на базе хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл», расположенной в Энгельсе. Также в городе находится авиабаза, откуда взлетают Ту-95МС, обстреливающие Украину.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель ОО «Закроем небо Украины» Игорь Романенко отметил в разговоре с «24 Каналом», что Энгельс расположен рядом с областным центром Саратов. В этих городах объединены важные объекты российского ВПК.

Имеем целый спектр вооружения

- Энгельс и Саратов – города-близнецы. С точки зрения оборонно-промышленного комплекса России они объединяют все стратегические цели. Это цели связанные с горюче-смазочными материалами, их выработкой, хранением и поставкой на фронт российским силам, – объяснил военный эксперт.

В Энгельсе расположено предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, которое производит вооружение – технику, боеприпасы. Кроме того, там находится аэродром как структура, откуда поднимаются в небо самолеты, летательные аппараты, коптеры и т. д. Также это структура со складами с вооружением, техникой, горюче-смазочными материалами.

В этих двух городах, по словам Романенко, все это есть. Поэтому для российской пропаганды, для глубинного народа, уже нельзя говорить, что они «белые и пушистые» и этот удар будто бы по «невинному городку».

По его словам, Украина была в такой ситуации в 2014 году, когда ее силы подходили к Донецку и Луганску.

Тогда мы неделю думали, что делать – или заходить, или обходить. И это дало возможность Путину оценить ситуацию и принять решение о применении своих сил. Надеюсь, что Украина уже научена, и поэтому эти пропагандистские выпады не помогут россиянам,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время Украина, по его словам, способна на дальнейшее развитие в применении дронов, ракет.

- Имеем целый спектр вооружения, в частности, ракету «Трембита», ракету-дрон «Паляница» и т. д. Также надеемся, что в этом году состоятся положительные испытания украинских ракет, в частности проекта «Сапсан», – подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что также Украина будет иметь новый инструментарий, который будет передан нашим защитникам для того, чтобы они наносили мощные удары по законным военным целям в России.

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