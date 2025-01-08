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Контрактников в белорусскую армию теперь ищут в общественном транспорте

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  • 8.01.2025, 18:04
  • 6,902
Контрактников в белорусскую армию теперь ищут в общественном транспорте

В соцсети попало фото.

Контрактников в белорусскую армию теперь ищут в общественном транспорте Гомеля, сообщает «Флагшток».

Как и в российских объявлениях набора на войну, на объявлении нет ничего про защиту родины, зато есть указанная крупным шрифтом сумма — 29 тысяч белорусских рублей.

Минобороны Лукашенко приводит сумму выплат за год, об этом сообщается мелким шрифтом.

Получить всю сумму непросто — нужно выполнить длинный ряд условий, в том числе и пройти программу прыжков с парашютом.

Впервые Минобороны запустила рекламную кампанию в октябре 2024 года в социальных сетях. Теперь реклама добралась до общественного транспорта.

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