Назвали самые популярные имена в Минске за 2024 год

Назвали самые популярные имена в Минске за 2024 год3
- 8.01.2025, 18:26
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В столице родилось больше мальчиков, чем девочек.
В 2024 году имена Михаил и Софья стали самыми популярными.
Эти имена наиболее распространены среди новорожденных в Минске за прошлый год. Подобные тенденции наблюдаются и в других регионах страны, сообщает госТВ.
По словам начальника отдела ЗАГС администрации Московского района Минска Елены Бурачевской, топ-5 девичьих имен в целом стабилен уже несколько лет: София, Ева, Анна, Алиса и Мария.
Новорожденных мальчиков белорусы чаще всего называют Михаилом, Артемом или Львом.
Стоит отметить, что в Минске родилось больше мальчиков, чем девочек. В первые минуты нового года на свет появилось пятеро новорожденных. Первым ребенком 2025 года стала девочка по имени Мира.