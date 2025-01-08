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Назвали самые популярные имена в Минске за 2024 год

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  • 8.01.2025, 18:26
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Назвали самые популярные имена в Минске за 2024 год

В столице родилось больше мальчиков, чем девочек.

В 2024 году имена Михаил и Софья стали самыми популярными.

Эти имена наиболее распространены среди новорожденных в Минске за прошлый год. Подобные тенденции наблюдаются и в других регионах страны, сообщает госТВ.

По словам начальника отдела ЗАГС администрации Московского района Минска Елены Бурачевской, топ-5 девичьих имен в целом стабилен уже несколько лет: София, Ева, Анна, Алиса и Мария.

Новорожденных мальчиков белорусы чаще всего называют Михаилом, Артемом или Львом.

Стоит отметить, что в Минске родилось больше мальчиков, чем девочек. В первые минуты нового года на свет появилось пятеро новорожденных. Первым ребенком 2025 года стала девочка по имени Мира.

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