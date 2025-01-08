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Франция призвала Еврокомиссию к жестким действиям в отношении Илона Маска

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  • 8.01.2025, 18:35
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Франция призвала Еврокомиссию к жестким действиям в отношении Илона Маска

Есть рычаги в рамках действующего законодательства.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейскую комиссию к более жестким действиям в отношении американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Барро подчеркнул, что Европейская комиссия должна использовать свое действующее законодательство гораздо жестче.

«Либо Европейская комиссия применяет с наибольшей твердостью законы, которые существуют для защиты нашего уникального пространства, либо не применяет, и в таком случае она должна подумать о том, чтобы вернуть способность делать это обратно странам-членам Европейского Союза, Франции», — сказал он.

В соцсети X Илон Маск опубликовал посты, в которых предложил посадить в тюрьму премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также оскорбляет федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

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