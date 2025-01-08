В Беларусь из Западной Европы смещаются атмосферные фронты 8.01.2025, 18:42

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Прогноз погоды по Беларуси на 9-11 января.

9 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+4°С, по югу Беларуси до +7°С. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, днем будет – падать.

10 января территория республики будет находиться под влиянием системы атмосферных фронтов от циклона с центром над югом Балтийского моря. Облачно. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем +1..+7°С.

Похолодает.

11 января погоду продолжат определять атмосферные фронты, при этом на территорию Беларуси ожидается поступление прохладных воздушных масс североатлантического происхождения. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдет снег, мокрый снег, местами по западу страны ожидается сильный снег, мокрый снег. Местами метель, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -4..+2°С.

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