Появился новый аргумент 2 Аббас Галлямов

8.01.2025, 18:49

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Российские власти страшно далеки от народа.

Появился новый аргумент, объясняющий, почему сотни тысяч россиян должны погибнуть на фронте, а десятки миллионов – испытывать страдания в тылу.

К тезису Путина о том, что жителей Донбасса надо уберечь от появления в их регионе гендерно-нейтральных туалетов, добавился призыв Рогозина заставить украинцев вернуться к празднованию Рождества 7 января.

То есть, они на полном серьёзе считают, что ВОТ ЭТО можно втюхать людям в качестве действенного мотива.

«Страшно узок их круг, страшно далеки они от народа».

Аббас Галлямов, Telegram

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