Лукашенко и «втягивание» Беларуси в войну Виталий Портников

8.01.2025, 18:59

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Диктатор солидарен с Путиным в самом главном.

После интервью украинского президента Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, Александр Лукашенко обвинил его в том, что тот «втягивает Беларусь в войну» – будто бы не с территории Беларуси осуществлялась агрессия против Украины.

Понятно, что Лукашенко сейчас находится в режиме «предвыборной кампании» перед очередными фиктивными выборами президента Беларуси и не мог не отреагировать на воспоминания Зеленского о своих собственных извинениях после нападения России с территории Беларуси. Ясно, что признать себя ответственным за предоставление территории собственной страны в качестве плацдарма для агрессии Лукашенко тоже не хочет. И, тем не менее, после 30-летнего пребывания у власти он должен был бы сообразить, что втягивать собственную страну в войну – это содействовать игнорированию международного права. А именно этим он в последние годы и занимается. Так что не стоит перекладывать ответственность с больной головы на здоровую.

Еще до большой войны России и Украины Лукашенко говорил о готовности приехать в аннексированный Крым.

«Мы раза три об этом говорили (с Путиным). И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему – когда пригласите, тогда и полетим», – объяснял Лукашенко, утверждавший, что имеет «полнейшее право» на посещение полуострова.

Правда, до Крыма Лукашенко так и не добрался. А вот до Абхазии – смог. Белорусский диктатор посетил фактически контролируемую Россией республику уже после начала большой войны и принял в Минске ее теперь уже бывшего «президента» Аслана Бжанию.

Не менее показательной была встреча Лукашенко с главой оккупированной и аннексированной «ДНР» Денисом Пушилиным и проведение в Беларуси Дней Крыма.

Таким образом, Лукашенко, похоже, продемонстрировал, что солидарен с Путиным в принципиальном вопросе – в пренебрежении к международному праву.

Что вместе с российским президентом он готов строить мир, в котором будущее государств будет определяться не международным правом, а правом силы.

Соглашаясь встречаться с лидерами марионеточных режимов, он и сам демонстрирует собственную внешнеполитическую несамостоятельность.

Предоставляя территорию в качестве плацдарма для агрессии, демонстрирует, что право силы и есть тем подходом, с которым он согласен и придерживается, и по отношению к собственным несогласным с авторитаризмом согражданам, и по отношению к соседним странам.

Но вот только в мире, который Лукашенко помогает построить Путину, трудно будет выжить не только Украине, но и самой Беларуси.

Потому что такой мир – мир для диктаторов, а не для народов.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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