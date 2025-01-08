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Легенда НХЛ Гашэк выступіў супраць вяртання расейскіх хакеістаў на турніры IIHF

  • 8.01.2025, 19:26
Легенда НХЛ Гашэк выступіў супраць вяртання расейскіх хакеістаў на турніры IIHF
Доминик Гашек

Двухразовы ўладальнік Кубка Стэнлі ўжо не першы год крытыкуе НХЛ за тое, што ліга дазваляе расейцам там гуляць.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек высказался в соцсети Х против возможного возвращения российских хоккеистов на международные турниры.

Россияне и белорусы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с февраля 2022 года. В конце декабря — начале января в Оттаве прошел молодежный чемпионат мира, который выиграла сборная США.

«Чиновники, которые это [возвращение россиян] допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней. Будьте осторожны!» — написал Гашек.

В начале этой недели президент IIHF Люк Тардиф заявил, что в организации примут решение по поводу возвращения россиян и белорусов на международные турниры в феврале, но не собираются рисковать ради них другими игроками или соревнованиями.

Гашек с 2022 года регулярно критикует НХЛ и российских игроков.

59-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея и входит в Зал хоккейной славы, а клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер.

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