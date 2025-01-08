Делегация США прибыла в Киев для ревизии военной помощи Украине 5 8.01.2025, 19:34

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Делегация обсудила с украинскими властями перспективы продолжения оказания помощи.

Делегаты Совета национальной безопасности США прибыли в Киев для обсуждения американской помощи Украине на 2025 год, сообщило Министерство обороны страны.

Представители совета прибыли для переговоров накануне встречи контактной группы по поддержке Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн в Германии.

По информации министерства, одной из главных тем беседы в Киеве стало обсуждение результатов помощи США Украине на протяжении прошедшего года и планы на наступивший.

Как ожидается, на предстоящей 9 января встрече участники группы утвердят план помощи Вооруженным силам Украины до 2027 года. На нее приедет министр обороны США Ллойд Остин.

UDCG была основана главой Пентагона 24 февраля 2022 года, после начала войны РФ в Украине. Коалиция состоит из примерно 50 стран, которые регулярно встречаются для обсуждения потребностей Украины в области безопасности.

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