В центре Гродно построят закрытый квартал таунхаусов 10 8.01.2025, 19:38

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Дома будут в шаговой доступности от главных достопримечательностей города.

Строительство комплекса «Роял Парк» идет на улице Коммунальной, недалеко от стадиона «Неман» и Ледового дворца, пишет Hrodna.life. Дома будут в шаговой доступности от главных достопримечательностей Гродно.

Застраивает центр Гродно таунхаусами компания «АстоСтрой». Новые коттеджи появятся на территории бывшего мясокомбината, который находился на улице Коммунальной.

Жилой комплекс будет состоять из даблхаусов, где в одном доме находятся по две квартиры площадью 127 кв.м. каждая. Всего домов будет 15, соответственно квартир 30.

Сами дома будут двухэтажными, с панорамными окнами и теплыми полами. Планируется установка собственной котельной с современной автоматикой. Сдавать дома в эксплуатацию будут с чистовой отделкой и возможностью свободной планировки.

У каждой квартиры в даблхаусе будет отдельный вход и собственный участок в 2 сотки. Также для жильцов предусмотрено два парковочных места.

Территория комплекса будет закрытой — на входе установят шлагбаум, а подъезды ко всем домам заасфальтируют.

Квартиры в даблхаусах уже доступны для бронирования. Стоимость квадрата составляет $1250. Старт продаж запланирован на январь 2025 года.

Компания «АстоСтрой» возводит еще несколько объектов в Гродно. Так между Грандичами и Заболотью фактически завершено строительство кварталов с таунхаусами, а в Пышках возводится апарт-отель.

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