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В Беларуси 9 января прогнозируются температурные качели

  • 8.01.2025, 20:01
  • 1,816
В Беларуси 9 января прогнозируются температурные качели

Какой будет погода?

В четверг белорусов ждет неустойчивая погода с колебанием температур, сообщает Белгидромет.

Ночью местами по стране будут осадки, в дневное время они затронут большую часть республики: пройдут снег, мокрый снег и дождь.

Днем ожидается облачно с прояснениями, возможны слабые туман и гололед. На некоторых участках дорог может быть гололедица.

Температура ночью составит от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, по югу — до 7 градусов тепла.

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