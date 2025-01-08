Гражданин Индии заявил, что его взяли в заложники и пытали в Беларуси
- 8.01.2025, 20:41
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Он хотел попасть в Германию, но оказался в белорусских лесах.
В Индии полиция штата Харьяна начала расследование против компании, которая помогает индийцам мигрировать в другие страны, передает «Радыё Свабода». Это произошло после жалобы индийца Маджида Ахмада, который отправился в Германию, но оказался в белорусских лесах. Его историю рассказало издание The Indian Express.
Семья Ахмада подала жалобу в полицию еще в сентябре 2024 года, когда он вернулся из Беларуси. Однако зарегистрировали ее только 6 января 2025-го, когда отец мужчины заявил, что в Беларуси его пытали горящими сигаретами.
Маджид хотел уехать за границу и вместе с отцом Сардаром Ахмадом 1 августа 2024-го обратился в фирму, которая рекламировала такую услугу. Его пообещали отвезти через Россию в Германию примерно за 10 тысяч долларов. Половину фирма взяла как предоплату, а остаток сказали оплатить после приезда Маджида в Германию.
12 августа индиец приземлился в России и держал связь с семьей до 18 августа, после чего его телефон был отключен. Семья обратилась в компанию, которая занималась переправкой Маджида — там заверили, что все в порядке. «29 августа агенты соединили меня с Маджидом по телефону. Маджид попросил нас выплатить оставшуюся сумму турагентам, заявив, что он находится в Германии», — рассказал отец. После этого семья заплатила фирме остаток денег.
А еще через две недели, 12 сентября, Маджид позвонил отцу с незнакомого номера. Он сказал, что какие-то люди из турагентств взяли его в заложники и отвезли в лес Беларуси. «Маджид подвергся нападению, пыткам горящими сигаретами и голоду. Он рассказал нам, что ранее говорил, что находится в Германии, из-за страха. Похитители также забрали 700 долларов, которые у него были, и бросили его в лесу. Какие-то люди отвезли его в местную больницу», — рассказал подробности истории его отец.
Семья купила Маджиду авиабилет домой, куда он вернулся 21 сентября 2024 года. После медобследования они написали заявление в полицию о мошенничестве со стороны фирмы, а также об избиениях и пытках Маджида в лесу.
В индийском издании не сообщается, пытался ли Маджид Ахмад перейти белорусскую границу. Как отмечает «Радыё Свабода», за время от прибытия индийца в Россию до момента звонка из больницы белорусские пограничники не сообщали о найденных на границе граждан Индии.
Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС длится с весны 2021 года. Режим Лукашенко не удерживает мигрантов от попыток нелегально перейти границу.