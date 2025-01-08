Belavia запустит чартер на популярные мировые курорты уже весной 8.01.2025, 21:39

Эти рейсы начнут регулярно проводить впервые.

Национальный авиаперевозчик Belavia запустит новые чартерные рейсы в Египет и ОАЭ. Об этом сообщили в Республиканском союзе туристических организаций.

Уже 2 марта 2025 года из Минска отправится рейс в Рас-эль-Хайму (ОАЭ).

Такие перелеты будут организовывать раз в 9, 10 и 11 ночей.

Пока Беларусь и ОАЭ связывают авиарейсы в Дубай. Но в последнее время направление становится более популярным. К тому же отдых в ОАЭ возможен на протяжении целого календарного года.

«По нашим оценкам, около 30% всех отдыхающих в ОАЭ белорусских туристов едут в Рас-эль-Хайму», – объяснил глава одной из компаний Руслан Сегенюк.

В связи с запуском новых авиарейсов делается ставка на эмираты Рас-эль-Хайму и Фуджейру. Дело в том, что для прибытия на эти курорты из аэропорта Дубая нужно потратить не менее двух часов времени.

После запуска чартера дорога до отеля в Рас-эль-Хайму составит 30 минут. Чтобы добраться до гостиницы в Фуджейру, придется потратить час.

А что с Египтом?

В конце весны 2025-го, 30 мая, стартует чартерная программа Belavia и в египетский Эль-Аламейн. Летать будут весь сезон – до 14 октября.

По мнению туроператоров, это направление отличается от остальных природных территорий региона, расположенных на Красном море.

Дело в том, что средиземноморские курорты Египта стали отстраиваться несколько лет назад. Здесь довольно новая инфраструктура. Пляжи песчаные, а море голубое, как на Мальдивах.

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