Зидан может возглавить сборную Франции 8.01.2025, 22:09

Зинедин Зидан

Дидье Дешам завершит свою работу сразу после чемпионата мира 2026 года.

Главный тренер национальной сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил о том, что покинет свою должность летом 2026 года.

Все случится сразу после участия «трехцветных» на чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.

«В какой‑то момент это должно остановиться. Я отработал свое время с тем же желанием, с той же страстью, чтобы поддерживать французскую команду на самом высоком уровне», – сказал Дешам в эфире телеканала LCI.

Пока неясно, будет ли Дидье продолжать тренерскую деятельность или же он возьмет паузу.

При этом французские СМИ уже называют главным кандидатом на должность нового рулевого национальной команды Зинедина Зидана.

Экс-полузащитник «Реала» и «Ювентуса» известен не только своей футбольной карьерой, но и тренерской. Зидан в качестве игрока и рулевого брал Лигу чемпионов. Причем трижды подряд, когда он руководил «Реалом».

Зидан – чемпион мира (1998) и Европы (2000), а также обладатель «Золотого мяча» по версии France Football.

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