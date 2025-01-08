Bild: В Германии в декабре зафиксировали «массовый налет» неизвестных беспилотников

Bild: В Германии в декабре зафиксировали «массовый налет» неизвестных беспилотников3
- 8.01.2025, 22:19
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Ни один из них не перехватили.
В декабре 2024 года в Германии зафиксировали массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. В министерстве иностранных дел страны считают это частью гибридных атак России, сообщает таблоид Bild в среду, 8 января.
На запрос журналистов представитель Министерства внутренних дел ФРГ заявил, что только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году полиция получила «около 100 заявлений» по этому поводу.
«Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, связанными с безопасностью, заметно растет в Германии. Вероятно, они являются частью российской гибридной войны», — отметили в ведомстве.
Источники Bild заявили, что ни один из таких беспилотников не удалось перехватить или сбить. По их словам, особую угрозу представляют разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии. Среди таких объектов — базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.
В 2024 году, по данным Министерства внутренних дел Рейнланд-Пфальца, было зарегистрировано около 30 случаев «наблюдений дронов в районе американских объектов». Согласно заявлению министерства внутренних дел, радиус действия таких больших дронов технически может «превышать 188 километров», поэтому предполагается, что их взлет и посадка происходят за пределами Германии.