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Bild: В Германии в декабре зафиксировали «массовый налет» неизвестных беспилотников

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  • 8.01.2025, 22:19
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Bild: В Германии в декабре зафиксировали «массовый налет» неизвестных беспилотников

Ни один из них не перехватили.

В декабре 2024 года в Германии зафиксировали массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. В министерстве иностранных дел страны считают это частью гибридных атак России, сообщает таблоид Bild в среду, 8 января.

На запрос журналистов представитель Министерства внутренних дел ФРГ заявил, что только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году полиция получила «около 100 заявлений» по этому поводу.

«Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, связанными с безопасностью, заметно растет в Германии. Вероятно, они являются частью российской гибридной войны», — отметили в ведомстве.

Источники Bild заявили, что ни один из таких беспилотников не удалось перехватить или сбить. По их словам, особую угрозу представляют разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии. Среди таких объектов — базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.

В 2024 году, по данным Министерства внутренних дел Рейнланд-Пфальца, было зарегистрировано около 30 случаев «наблюдений дронов в районе американских объектов». Согласно заявлению министерства внутренних дел, радиус действия таких больших дронов технически может «превышать 188 километров», поэтому предполагается, что их взлет и посадка происходят за пределами Германии.

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