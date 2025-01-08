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Норвежские F-35 начали боевое дежурство в Польше

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  • 8.01.2025, 23:03
Норвежские F-35 начали боевое дежурство в Польше

Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО.

В Польше объявили, что норвежские истребители начали боевое дежурство в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши.

Многоцелевые истребители F-35 были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

«Норвежские самолеты F-35 начинают дежурство в Польше. Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО», – говорится в заявлении польского Минобороны.

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