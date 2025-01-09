В калифорнийском пожаре сгорело 10 олимпийских наград легенды плавания 1 9.01.2025, 21:38

Гэри Холл

Он успел вынести лишь собаку и картину дедушки.

Гэри Холл-младший потерял свой дом и бизнес из-за пожаров, которые продолжают бушевать в районе Лос-Анджелеса. Теперь друзья в Интернете собирают спортсмену деньги на одежду и необходимые вещи.

Гэри был дома, когда увидел в окно страшное пламя, которое быстро приближалось. «Он успел схватить собаку, дедушкину картину, а также религиозный оберег, который ему подарила дочь и быстро умчал в сторону океана», — пишет Swimming World.

За считанные минуты дом звезды мирового плавания превратился в пепел, а вместе с ним и бассейн, где Холл учил детей плавать в своей школе.

На платформе GoFundMe друзья создали для Холла страничку, чтобы собрать ему деньги на необходимые нужды. Менее чем за сутки Холлу задонатили уже 20 тысяч долларов.

Гэри Холлу-младшему 50 лет. Он выиграл два золота на Олимпиаде-1996 в Атланте (эстафеты 4 по 100 м вольным стилем и комбинированная), две награды высшей пробы в Сиднее-2000 (комбинированная эстафета 4 по 100 м и 50 м в/с), а также завоевал золото в Афинах-2004 (50 м в/с). Также Холл-младший является трехкратным чемпионом мира.

Его отец — Гэри Холл-старший — был трехкратным медалистом Олимпийских игр в плавании (серебро в Мехико-1968 и Мюнхене-1972, бронза — в Монреале). А дед Чарльз Китинг-младший — выигрывал региональные соревнования по плаванию в США. Потом стал банкиром, финансистом и сидел в тюрьме за мошенничество.

Двоюродный брат Холла — старший старшина Чарльз Китинг IV, морской котик, который погиб в 31 год во время боя с ИГИЛ в Ираке в 2016 году.

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