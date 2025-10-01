Путину сообщили об отсутствии денег на зарплаты шахтерам в оккупированном Донбассе 3 1.10.2025, 7:42

3,512

Шахты придется закрывать и консервировать.

Назначенный Москвой «глава» так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в решении проблем угольной отрасли региона. Как сообщает РБК, речь идет о компаниях «Торговый дом «Донские угли» и «Промышленная группа «Родина», которые из-за нехватки финансирования не могут запустить инвестиционные проекты на арендованных шахтах и обеспечить выплаты зарплат шахтерам.

По словам Пасечника, оккупационные власти уже выделили из местного бюджета свыше 1 млрд рублей в виде возвратных ссуд, которые пошли на покрытие задолженности перед сотрудниками. При этом «губернатор» предупредил, что если компании не получат достаточного кредитования, шахты придется закрывать и консервировать. В таком случае потребуются федеральные субсидии в размере 25,6 млрд рублей до конца 2028 года, поскольку средств на консервацию в бюджете «ЛНР» не предусмотрено.

Еще весной стало известно, что российские компании, арендовавшие 15 угольных шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, отказались от разработки девяти из них. Причиной была названа нерентабельность месторождений на фоне мировых цен на уголь и высоких издержек. В частности, две шахты в «ДНР» арендовала компания «Импэкс-Дон», еще семь в «ЛНР» — «Донские угли». Тогда компании попытались вернуть шахты оккупационным администрациям для последующей ликвидации, хотя ранее обещали вложить в эти объекты 65 млрд рублей.

Сложности с угольной отраслью, впрочем, фиксируются и в самой России. В июне в Кемеровской области остановила добычу крупная шахта «Спиридоновская», где работали около 900 человек. На предприятии пояснили, что задолженность по зарплатам, отпускным и расчетным выплатам превысила 90 млн рублей, а производство пришлось прекратить из-за отсутствия финансирования.

