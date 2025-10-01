«Трамп переходит к политике кнута против Путина» 1 1.10.2025, 8:06

4,580

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

США нанесут удар там, где это будет особенно ощутимо.

Президент США Дональд Трамп усилит давление на российского правителя Владимира Путина, перейдя от политики «пряника» к «кнуту».

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Politico.

По его словам, дело лишь во времени, когда США нанесут удар по Путину там, где это будет особенно ощутимо.

«Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута. Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот кнут», - отметил Стубб.

Издание отмечает, что такая оценка резко отличается от скепсиса в некоторых европейских столицах, где критику Путина со стороны Трампа восприняли как пустые заявления.

Изощренный «кнут» для Путина

Стубб, который поддерживает личный контакт с президентом США благодаря общей страсти к гольфу, имеет больше оснований доверять его намерениям.

На вопрос, что именно может стать «кнутом» для Путина, Стубб в шутку сказал, что это может быть «клюшка», намекая на богатый арсенал инструментов влияния Трампа.

По его словам, президент Трамп «работает если не круглосуточно, то ежедневно над тем, чтобы закончить войну» и «у него в сумке 14 клюшек».

Среди возможных мер называют: усиление санкций, включая вторичные, повышение тарифов и более активное использование американского оружия, способного поражать цели глубоко на территории РФ.

«Не обязательно читать «Искусство сделки», чтобы понять стиль переговоров Трампа. Он нетрадиционный, но результативный», - подчеркнул Стубб.

Запастись терпением

Президент Финляндии предупредил, что если после запланированной встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин продолжит убивать гражданских в Украине, американский лидер отреагирует решительно.

Называя себя «реалистичным оптимистом», Стубб призвал сторонников Украины к терпению.

«Имел возможность тесно работать с президентом Трампом последние несколько месяцев. Возможно, оптимизм иногда основывается на интуиции, но факты на местах свидетельствуют, что движемся в правильном направлении», - заявил финский лидер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com