«Работал неофициально, а деньги тратил на другую семью»
- 1.10.2025, 8:22
- 1,480
В Минске всплыла история с алиментами.
В Минске вынесли приговор 36-летнему мужчине, который уклонялся от уплаты алиментов, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что у мужчины есть восьмилетняя дочь, которая проживает с матерью. Согласно судебному постановлению, с марта 2022 года он ежемесячно должен выплачивать в пользу бывшей супруги алименты на содержание ребенка.
Мужчина долгое время официально не работал, в воспитании и содержании дочери не участвовал. Сотрудники отдела принудительного исполнения неоднократно предупреждали его об ответственности, но он ничего не предпринимал. В итоге в отношении минчанина возбудили очередное уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся. В судебном заседании сказал, что работал неофициально, а деньги тратил на другую семью.
— У обвиняемого на иждивении есть еще одна дочь. В ноябре 2024 года он уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 174 УК и назначил наказание в виде 360 часов общественных работ, — рассказали в прокуратуре.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.