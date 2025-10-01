Житель Гомеля вытащил из городского пруда экзотическую африканскую рыбу
- 1.10.2025, 8:37
Рыба водится в бассейнах рек Нил, Нигер и Конго.
Экзотическую для белорусских водоемов рыбу, по внешнему виду напоминающую хемихромиса-красавца (Hemichromis bimaculatus), вытащил из городского пруда житель Гомеля Алексей Белоусов, пишет fishingby.com.
Рыба гомельчанину попалась на крючок в пруду парка «Фестивальный».
— После рыбалки, штудируя интернет, понял, что этот вид в приоритете обитает в водоемах Африки и, скорее всего, рыбка была выпущена в пруд одним из местных аквариумистов, — рассказал Алексей.
Родиной хемихромиса-красавца является тропическая Африка. Рыба водится в бассейнах рек Нил, Нигер и Конго.
Алексей Белоусов призвал граждан не выпускать своих питомцев в естественные водоемы, поскольку это может нанести вред местной ихтиофауне.