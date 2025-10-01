закрыть
1 октября 2025, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Гомеля вытащил из городского пруда экзотическую африканскую рыбу

  • 1.10.2025, 8:37
Житель Гомеля вытащил из городского пруда экзотическую африканскую рыбу

Рыба водится в бассейнах рек Нил, Нигер и Конго.

Экзотическую для белорусских водоемов рыбу, по внешнему виду напоминающую хемихромиса-красавца (Hemichromis bimaculatus), вытащил из городского пруда житель Гомеля Алексей Белоусов, пишет fishingby.com.

Рыба гомельчанину попалась на крючок в пруду парка «Фестивальный».

— После рыбалки, штудируя интернет, понял, что этот вид в приоритете обитает в водоемах Африки и, скорее всего, рыбка была выпущена в пруд одним из местных аквариумистов, — рассказал Алексей.

Родиной хемихромиса-красавца является тропическая Африка. Рыба водится в бассейнах рек Нил, Нигер и Конго.

Алексей Белоусов призвал граждан не выпускать своих питомцев в естественные водоемы, поскольку это может нанести вред местной ихтиофауне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип