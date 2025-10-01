закрыть
1 октября 2025, среда, 9:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на НПЗ

  • 1.10.2025, 8:54
В российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на НПЗ

Столб дыма виден издалека.

Россияне пожаловались на новую неприятность с российской нефтепереработкой, случившуюся в ночь на 1 октября. В этот раз приключилась она на НПЗ в городе Ярославль.

В районе предприятия вспыхнул мощный пожар, столб дыма видно издалека. Кадры с места появились в российских пабликах, пишет OBOZ.UA.

Что известно

Утром в среду в пабликах Ярославля появились кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

«На НПЗ беда — пожар и огромный столб дыма», – жаловались в одном из российских Telegram-каналов.

При этом роспропаганда усиленно пыталась преуменьшить проблему. Так, как заметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сначала местные СМИ распространяли сообщения, что на НПЗ якобы проводятся «максимально приближенные к реальности учения».

«Учения», заметил он, выглядели очень эпично.

«Повестка» изменилась после того, как факт пожара признал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он заявил о «техногенном характере» инцидента.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», – «утешил» жителей страны-«бензоколонки», уже столкнувшихся с дефицитом топлива, региональный чиновник.

По данным независимого российского издания ASTRA, горит «Ново-Ярославский НПЗ» (НЯ НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», ЯНОС, «Славнефть-ЯНОС").

«Согласно публичным данным, — нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России... Причины пожара пока неизвестны», – отмечено в сообщении.

В ASTRA также добавили, что ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО «НГК «Славнефть», 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».

Анализируют кадры из Ярославля и украинские OSINT-исследователи.

Так, в Exilenova+ предположили, что горит установка ВТ-6.

«Установка вакуумной перегонки мазута (ВТ-6). Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 миллионов тонн в год. Модернизация установки ВТ-6 (Славнефть-ЯНОС, Ярославль) была запланирована и ее документация утверждена в апреле 2025 года председателем государственной экспертизы», – отметили в Exilenova+.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип