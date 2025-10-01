В российском Ярославле вспыхнул мощный пожар на НПЗ 1.10.2025, 8:54

Столб дыма виден издалека.

Россияне пожаловались на новую неприятность с российской нефтепереработкой, случившуюся в ночь на 1 октября. В этот раз приключилась она на НПЗ в городе Ярославль.

В районе предприятия вспыхнул мощный пожар, столб дыма видно издалека. Кадры с места появились в российских пабликах, пишет OBOZ.UA.

Что известно

Утром в среду в пабликах Ярославля появились кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

«На НПЗ беда — пожар и огромный столб дыма», – жаловались в одном из российских Telegram-каналов.

При этом роспропаганда усиленно пыталась преуменьшить проблему. Так, как заметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сначала местные СМИ распространяли сообщения, что на НПЗ якобы проводятся «максимально приближенные к реальности учения».

«Учения», заметил он, выглядели очень эпично.

«Повестка» изменилась после того, как факт пожара признал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он заявил о «техногенном характере» инцидента.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», – «утешил» жителей страны-«бензоколонки», уже столкнувшихся с дефицитом топлива, региональный чиновник.

По данным независимого российского издания ASTRA, горит «Ново-Ярославский НПЗ» (НЯ НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», ЯНОС, «Славнефть-ЯНОС").

«Согласно публичным данным, — нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России... Причины пожара пока неизвестны», – отмечено в сообщении.

В ASTRA также добавили, что ЯНОС является основным перерабатывающим активом вертикально-интегрированной компании ПАО «НГК «Славнефть», 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».

Анализируют кадры из Ярославля и украинские OSINT-исследователи.

Так, в Exilenova+ предположили, что горит установка ВТ-6.

«Установка вакуумной перегонки мазута (ВТ-6). Ежегодная проектная мощность после модернизации – более чем 6,2 миллионов тонн в год. Модернизация установки ВТ-6 (Славнефть-ЯНОС, Ярославль) была запланирована и ее документация утверждена в апреле 2025 года председателем государственной экспертизы», – отметили в Exilenova+.

