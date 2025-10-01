закрыть
1 октября 2025, среда, 10:42
Долги белорусов перед банками побили новый рекорд

  1.10.2025
Долги белорусов перед банками побили новый рекорд

Нацбанк встревожен.

С начала года беларусы взяли в банках кредитов почти на 10,6 млрд рублей. Общая задолженность продолжает бить рекорды — в сентябре она превысила 28,5 млрд рублей. Это следует из данных Нацбанка.

В августе банки выдали населению кредитов на 1,33 млрд рублей. Всего за восемь месяцев выдано почти 10,6 млрд рублей кредитов, что на 1,3% превышает показатель прошлого года.

Основная часть пришлась на потребительские кредиты — 8,34 млрд рублей (рост на 3,6%), тогда как займы на покупку недвижимости снизились на 10,3% и составили 2,25 млрд рублей.

За август задолженность населения увеличилась на 308,7 млн рублей и к 1 сентября составила 28,5 млрд рублей. Это на 24,4% больше, чем год назад. Из них:

по потребительским кредитам — 11,27 млрд рублей (рост на 29,1%),

по жилищным кредитам — 17,03 млрд рублей (рост на 13,5%).

Напомним, Нацбанк неоднократно выражал озабоченность в связи с кредитной активностью белорусов.

В апреле регулятор призвал коммерческие банки переключиться на кредиты для бизнеса и не так активно выдавать потребительские займы населению.

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

