Politico: Россияне истощены войной 1.10.2025, 11:26

3,478

Кремль запускает новую волну пропаганды.

Российское общество все больше истощено затяжной войной против Украины. На этом фоне Кремль пытается удержать контроль, запуская новую волну пропаганды.

Об этом сообщает Politico.

Путинская пропаганда пытается перевернуть реальность, когда российские дроны и самолеты регулярно нарушают воздушное пространство стран НАТО. В то время как поддержка продолжения войны среди граждан России упала до исторически низкого уровня, Кремль усиливает нарратив «Россия против Запада», чтобы поднять моральный дух общества.

В последние недели Польша, Литва и Эстония сообщили о вторжении российских беспилотников и самолетов, а в НАТО заявили, что это свидетельствует о все более безответственном поведении Москвы.

В то же время Кремль пытается показать Европу агрессором, намекая, что Запад может сбивать российские самолеты.

Как и во время других кризисных моментов - сбивания малайзийского рейса MH17 или полномасштабного вторжения в Украину - российские власти отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк.

В выступлении на Генеральной Ассамблее ООН он обвинил Запад в эскалации и заявил, что Россия «никогда не имела и не имеет» намерения нападать на НАТО или ЕС, но предупредил: на любую агрессию Москва ответит «решительно».

Подобную риторику повторил и российский диктатор Владимир Путин, пообещав ответить на действия Запада «не словами, а военно-техническими мерами».

Российские государственные СМИ сразу же сразу подхватили этот тон.

Государственное телевидение России критикует НАТО и ЕС, называя их реакцию на вторжение «истерической».

В частности ведущая Ольга Скабеева отмечала «фрагментарность» позиций Европы, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона.

Кремль не забыл и о Зеленском

Прокремлевские издания обвинили украинского президента Владимира Зеленского в попытках втянуть США в более глубокий конфликт.

Единственным западным лидером, которого российские пропагандисты не критиковали, стал президент США Дональд Трамп - его назвали «взвешенным», поскольку он воздержался от немедленного осуждения после инцидента с дроном в Польше.

На фоне этого риторика среди российских пропагандистов становится все более агрессивной. Владимир Соловьев призвал нанести удары по Европе ракетами средней дальности «Орешник».

А тем временем российские военные блогеры, например Юрий Подоляка, смеются над странами НАТО, утверждая, что они «испугались нескольких дронов».

Пропаганда нацелена на россиян

Аналитики отмечают, что главная цель такой пропаганды - не Запад, а собственное население. Война России против Украины уже приближается к продолжительности борьбы Советского Союза с нацистской Германией во Второй мировой войне.

Это, вместе с экономическими трудностями, заставляет Кремль объяснять гражданам, «почему до сих пор нет победы».

В то же время опросы Левада-центра свидетельствуют: 66% россиян поддерживают мирные переговоры, а число сторонников «войны до конца» упало до исторического минимума.

На этом фоне Кремль усиливает пропаганду, чтобы убедить граждан в том, что Россия якобы ведет борьбу со всем миром.

«Режим Путина не может существовать без конфронтации», - заключают эксперты.

