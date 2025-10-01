Трамп будет считать оскорблением присуждение Нобелевской премии не ему 9 1.10.2025, 11:57

1,328

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США выступил перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов.

Президент США Дональд Трамп считает, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и для страны станет «большим оскорблением», если он не получит премию.

Об этом сообщает The Hill.

Во время выступления перед группой высокопоставленных генералов и адмиралов Трамп сказал, что сейчас он помог остановить семь международных войн, а его 20-пунктовый мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС может стать восьмым примером его успеха

«Если это сработает, у нас будет восемь, восемь за восемь месяцев. Это довольно неплохо. Никто такого еще не делал», - заявил президент.

Но Трамп выразил скепсис, относительно получения премии.

«Получите ли вы Нобелевскую премию? Конечно, нет. Они вручат ее какому-то парню, который ни черта не сделал. Вручат тому, кто написал книгу об уме Дональда Трампа и о том, что понадобилось, чтобы развязать войны. Нобелевская премия достанется писателю. Нет, но посмотрим, что произойдет, но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я вам скажу. Я не хочу ее. Я хочу, чтобы страна ее получила. И она должна ее получить, потому что такого еще не было», - сказал он.

