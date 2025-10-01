«Ушные семена»: в Сети набирает популярность необычный тренд
- 1.10.2025, 12:11
Среди его последователей — супермодель Наоми Кэмпбелл.
В TikTok и Instagram набирает популярность практика «ушных семян» — метода, который обещает помочь при стрессе, болях, бессоннице и даже отечности лица. Видео с этим трендом собирают сотни тысяч лайков, а среди его сторонников числится даже супермодель Наоми Кэмпбелл, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
«Ушные семена» — разновидность аурикулотерапии, связанной с акупунктурой и акупрессурой. На определенные точки уха наклеиваются маленькие шарики или семена растения ваккария, которые мягко стимулируют зоны, предположительно связанные с различными органами и системами организма. Иногда используются и более дорогие варианты — например, золотые.
Хотя сторонники метода ссылаются на древнюю китайскую медицину, в современном виде практика появилась лишь в середине XX века благодаря французскому неврологу Полю Ножье. Позже ее адаптировала китайская медицина, а сегодня «ушные семена» применяют даже военные НАТО для облегчения боли.
Научных данных пока мало. Существующие исследования небольшие и зачастую противоречивые. Наиболее перспективные результаты касаются снижения боли, тревожности и улучшения сна. Эксперты подчеркивают, что метод может использоваться только как поддерживающий, а не основной способ лечения.
Метод считается относительно безопасным, но может вызвать раздражение или болезненность уха. Главная опасность кроется в чрезмерных обещаниях в соцсетях — практика не заменяет полноценного медицинского лечения.