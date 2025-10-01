Белорусские банки обязали принимать купюры, которые «светятся» 9 1.10.2025, 12:40

4,490

Изменены требования к проверке иностранных денег под ультрафиолетом.

С 1 октября банки изменили требования к проверке иностранных денег под ультрафиолетом. Теперь банкноты с пятнами будут признавать платежеспособными и принимать для обмена. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун.

— Как показала практика, жалобы граждан не прекращаются в части того, что в одном обменном пункте купили валюту, а в другом ее не принимают. Поэтому мы приняли совместное решение, и банки внесли поправки в действующее соглашение о том, что определенные требования, касающиеся применения технических средств, будут смягчаться, — заявил Андрей Картун.

По словам зампреда Нацбанка, изменения касаются проверки денег под ультрафиолетом.

— Камнем преткновения, на наш взгляд, являлось то, что, например, кассир, имея на руках банкноты, свеча в ультрафиолетовых лучах, принимал то или иное решение о признаках платежеспособности. [Теперь банки] приняли серьезное решение с точки зрения урегулирования всех процессов, связанных с приемом или неприемом той или иной банкноты иностранной валюты.

Напомним, беларусы регулярно жаловались, что банки не принимают в первую очередь доллары, если на них есть какие-то пятна — даже если они незаметны невооруженным глазом.

