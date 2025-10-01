закрыть
1 октября 2025, среда, 14:09
Россия начнет закупать бензин в Китае после остановки почти 40% мощностей НПЗ

7
  • 1.10.2025, 12:44
  • 2,896
Россия начнет закупать бензин в Китае после остановки почти 40% мощностей НПЗ

Поставлять бензин из Азии смогут три компании.

Российские власти приготовили пакет мер по началу импорта бензина из Китая и других азиатских государств, чтобы компенсировать дефицит топлива, охвативший страну после налетов дронов на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщает «Коммерсант», помимо КНР Москва также рассчитывает закупать бензин в Южной Корее и Сингапуре. Для этого планируется обнулить ввозные пошлины на топливо, поступающее через отдельные пункты пропуска на Дальнем Востоке. При этом государство за счет бюджета будет компенсировать импортерам разницу между мировыми ценами и внутренними.

Поставлять бензин из Азии смогут три компании — «Роснефть», АО ННК и государственное ВО «Промсырьеимпорт». В этом случае появится возможность направить в центральную часть РФ бензин, которые производится на сибирских НПЗ — около 150 тысяч тонн в месяц.

Кроме того, правительство рассчитывает увеличить импорт бензина из Беларуси, а также снять запрет на использование нефтезаводами монометиланилина (ММА) — октаноповышающей присадки, которая позволяет увеличить выпуск. Из-за высокой токсичности и рисков онкологии, она запрещена в большинстве стран мира, а в России применялась до 2016 года.

Пока несмотря на принимаемые меры по защите объектов ТЭКа, существуют риски дальнейшего ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами, цитирует «Коммерсант» обращение, которое направил премьеру Михаилу Мишустину вице-премьер Александр Новак.

По состоянию на конец сентября в стране простаивали рекордные 38% мощностей НПЗ (338 тысяч тонн в сутки). При этом 70% простоев стали результатом налетов БПЛА, которым с начала августа удалось поразить более 20 крупных нефтезаводов.

В сентябре еще четыре российских НПЗ остановили выпуск. Среди них — «Кинеф» в Ленинградской области, занимающий второе место по мощности в России, а также Рязанский НПЗ «Роснефти», входящий в топ-5 крупнейших. Первый встал 14 сентября, второй — 5 сентября. Также с 20 сентября остановил переработку Новокуйбышевский НПЗ, а 22 сентября — Астраханский ГПЗ «Газпрома». В результате с нехваткой топлива столкнулись регионы от Сахалина и Курильских островов до Нижегородской области и Крыма, где с начала недели запрещена продажа более 30 литров бензина в одни руки.

За счет импорта из Азии и Беларуси, а также снижения экологических требований к НПЗ власти видят возможность направить на внутренний рынок дополнительно 350 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн дизтоплива в месяц, пишет «Коммерсант». Помимо ММА правительство рассматривает возможность разрешить продажу бензина с долей спирта до 10%, а также поднять нормативы по ароматическим углеводородам в нем до 42%.

