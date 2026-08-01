В НАТО обсуждают размещение ядерного оружия в Польше, Финляндии или Литве 1.08.2026, 0:40

Эти обсуждения подтвердил генеральный секретарь НАТО.

В НАТО обсуждают возможность размещения дополнительного американского ядерного оружия в Европе. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung (перевод - https://www.unian.net/world/yadernoe-oruzhie-v-nato-obsuzhdayut-razmeshchenie-dopolnitelnyh-boegolovok-v-evrope-13457442.html«Униан»).

Отмечается, что на фоне угрозы со стороны России НАТО рассматривает возможность размещение американских ядерных вооружений на территории европейских стран. Потенциальными странами для этого могут стать Польша, Финляндия и Литва.

В издании напомнили, что Польша планирует присоединиться к программе Nuclear Sharing, Финляндия отменила исторический запрет на ввоз и транзит ядерного оружия, а в Литве парламент рассматривает законопроект, который должен убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил в разговоре с журналистами, что Альянс действительно обсуждает возможную адаптацию своего ядерного потенциала. Однако он отказался раскрывать детали.

Американский эксперт по ядерному оружию Роберт Питерс сказал журналистам, что США могут усилить ядерное присутствие в Европе в течение ближайших 24 месяцев. Он считает, что целесообразным может быть дополнительное размещение от 100 до 150 нестратегических ядерных боеприпасов. По его словам, с этой целью в Польше и Финляндии может потребоваться строительство новых хранилищ.

Однако бывший директор НАТО по ядерной политике Джим Стоукс отметил в разговоре с журналистами, что с военной точки зрения перенос американского ядерного оружия ближе к границам России не является необходимым. Он добавил, что соответствующие задачи могут выполняться и с баз в Западной Европе.

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