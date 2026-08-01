В Великобритании продают бункер времен Холодной войны 1.08.2026, 1:30

Фото: BBC

Что осталось внутри?

В Великобритании выставили на продажу бункер времен Холодной войны, построенный более полувека назад. Подземный объект в Фолкстоне оценили в 45 тысяч фунтов стерлингов, а когда-то он предназначался для фиксации ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков.

Бункер расположен в Фолкстоне, графство Кент, недалеко от главной дороги. Он был построен Министерством обороны Великобритании в 1971 году как наблюдательный пост Royal Observation Corps, пишет BBC.

Сооружение расположено на глубине около 4 метров. Попасть внутрь можно только по лестнице, а на поверхности бункер почти незаметен – его выдают два небольших бетонных элемента.

Фото: BBC

Сейчас объект продается за 45 тысяч фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов). Агент по недвижимости Сэм Фогарти рассказал, что внутри бункер довольно просторный. Объект уже несколько раз выставляли на продажу, а затем снимали с рынка.

Бункер был построен во время Холодной войны для фиксации ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков в случае атомной войны. Считается, что это последний из 1 500 таких объектов, построенных в Великобритании. Использовать его перестали в 1991 году.

Оригинального оборудования и внутренней обстановки в бункере уже нет. В то же время помещение остается сухим, а температура внутри в течение года остается относительно стабильной независимо от погоды на поверхности.

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