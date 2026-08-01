Россияне стали распродавать недвижимость в Черногории 1.08.2026, 3:00

После сообщений о введении виз с 1 ноября.

Количество объявлений о продаже недвижимости в Черногории от частных собственников из России в конце июля выросло на 10–15% по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Prian. Руководитель международного направления Kalinka Светлана Томсон и управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева также отмечают увеличение числа таких предложений. Одной из причин, по мнению Томсон, стала перспектива введения для россиян визового режима.

27 июля правительство Черногории официально объявило о введении виз для граждан России с 1 ноября. Сейчас россияне по-прежнему могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. Власти объяснили решение необходимостью привести национальный визовый режим в соответствие с требованиями ЕС. Без визы по-прежнему смогут приезжать россияне, имеющие действующие визы или право на проживание в странах ЕС и Шенгенской зоны, а также в США, Канаде, Японии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

По данным Tranio, в 2025 году недвижимостью в Черногории владели около 4,5 тыс. граждан России — это вторая по численности группа иностранных собственников после сербов. Мошева отмечает, что россияне нередко покупают жильё в стране для получения вида на жительство, который предоставляется при приобретении недвижимости стоимостью от €150 тыс. и требует ежегодного продления. В Tranio считают, что после введения виз пользоваться приобретённой недвижимостью россиянам станет сложнее.

Томсон связывает рост продаж не только с визовыми ограничениями. По её мнению, часть собственников могла решить зафиксировать прибыль после бума на рынке зарубежной недвижимости в 2022–2023 годах, когда некоторые инвесторы покупали по два-три объекта. На решения владельцев также влияют перспективы продления ВНЖ, сложности с международными расчётами и увеличение расходов на содержание недвижимости, говорит она.

При этом быстро найти российских покупателей на выставленные объекты будет непросто. По данным Tranio, интерес россиян к Черногории в январе–июле снизился на 16% по сравнению с прошлым годом и на 77% — относительно 2022 года. Аналитики допускают, что отдельные собственники будут готовы продавать жильё со скидкой, однако массового снижения цен не ожидают. В Kalinka отмечают, что массовый выход из проблемных активов обычно характерен для рынков с высокой долей ипотечных сделок, тогда как в Черногории большинство объектов приобреталось за собственные средства. Поэтому, по оценке аналитиков, дисконты, вероятно, не превысят 10–12%.

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