TIME: Именно это не понимает Трамп
1.10.2025

2,294

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Сила США неразрывно связана с силой союзов.

Генерал Джеймс Мэттис, бывший глава Пентагона, в своем письме об отставке в 2018 году писал: «Сила нашей нации неразрывно связана с силой наших союзов». Сегодня, при втором президентстве Дональда Трампа, эта истина подвергается серьезному испытанию, пишет журнал TIME.

Возврат к лозунгу «America First» («Америка превыше всего») сопровождается политикой давления на традиционных союзников. С Канадой отношения резко охладели после новых тарифов и заявлений о превращении страны в «51-й штат». Премьер Канады Марк Карни прямо назвал происходящее «разрывом», а в стране усиливаются кампании по отказу от американских товаров. По опросам, 60% канадцев больше не доверяют южному соседу.

Неожиданный кризис разгорелся и с Южной Кореей. После миллиардных инвестиций в США устроила рейд на завод Hyundai в Джорджии, задержав более 300 работников. Скандальные кадры вызвали возмущение в Сеуле, а власти приостановили новые проекты. Теперь под вопросом не только экономическое партнерство, но и военное сотрудничество: Южная Корея — важный союзник США в Азии и база для 28 тыс. американских военных.

Еще более тревожные сигналы приходят из Индии. Вначале Вашингтон стремился укрепить стратегическое партнерство, но затем последовали 25% тарифы и критика из-за закупок российской нефти. Трамп при этом сделал ставку на Пакистан, чем вызвал резкую реакцию в Дели. Премьер Нарендра Моди ответил кампанией «покупай индийское» и начал сближение с Китаем и Россией.

Во всех трех случаях давние союзники США демонстрируют готовность искать альтернативных партнеров. Эксперты предупреждают: разрушение доверия может серьезно ослабить позиции Вашингтона. Ведь, как напоминал Мэттис, Америка становится сильнее только вместе со своими друзьями.

