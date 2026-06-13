Россия развернула пять площадок для запуска «Шахедов» вблизи границы с Беларусью 1 13.06.2026, 8:22

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Объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях.

Российская армия развернула и активно использует как минимум пять площадок для запуска ударных беспилотников «Шахед» (российское название — «Герань») вблизи границы с Беларусью. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на анализ спутниковых снимков и открытых источников. Объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях — в нескольких десятках километров от белорусской территории, при этом часть из них продолжает расширяться.

Среди выявленных площадок — военный аэродром «Шаталово» в Смоленской области, находящийся примерно в 46 километрах от границы с Беларусью и используемый с начала 2025 года. В Орловской области в районе села Цимбулово создан дрон-центр, который пропагандистский канал «Звезда» называл «крупнейшим в мире»: его площадь достигает почти 2 на 4 километра, там размещены не менее 12 пусковых установок и около сотни хранилищ для беспилотников. В Брянской области выделяют несколько объектов: комплекс в Навле, построенный с нуля осенью 2024 года примерно в 127 километрах от границы; аэродром Сеща, использовавшийся для запусков еще в 2022–2023 годах и расположенный в 45 километрах от Беларуси; а также новый объект у села Асовица, который начал функционировать с осени 2025 года.

Как пишет издание, размещение объектов вблизи Беларуси позволяет сокращать время подлета беспилотников к Киеву и западным регионам Украины, а также варьировать маршруты атак. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский называет такое расположение «наиболее выгодным», поясняя, что близость к белорусской границе позволяет дронам либо наносить удары напрямую по Киеву, либо двигаться вдоль границы в направлении западных регионов Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в свою очередь, отмечает, что российские беспилотники намеренно «прижимаются» к белорусской границе, что усложняет работу украинской ПВО, а также используют территорию Беларуси как транзитный коридор.

В самой Беларуси фиксируют резкий рост нарушений воздушного пространства. Командующий ВВС и войск ПВО страны Андрей Лукьянович сообщал, что только в 2025 году зафиксировано более 1400 таких случаев. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявлял, что за одну неделю мая 2026 года было зафиксировано 116 нарушений. А командующий внутренними войсками Николай Карпенков утверждал, что в 2025 году на территории страны обезвредили около 520 дронов, треть из которых были боевыми. При этом белорусские власти, как правило, не называют эти беспилотники российскими, тогда как украинская сторона утверждает, что подавляющее большинство из них — «Шахеды» и «Гербера», использующие воздушное пространство Беларуси для атак на Украину, подчеркивает «Радио Свобода».

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