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В аэропортах России ограничили заправку самолетов

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  • 13.06.2026, 8:14
  • 1,626
В аэропортах России ограничили заправку самолетов

Из-за дефицита топлива.

Топливный кризис в России перекинулся на авиацию. Несколько крупных аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов - следствие рекордной серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

Где ввели ограничения

Уведомления для пилотов о лимитах на авиакеросин выставили аэропорты Махачкалы, Минеральных Вод, Краснодара, Астрахани и Нижнего Новгорода. Заправка осуществляется лишь в объеме, необходимом для выполнения конкретного рейса. Например, Махачкала установила лимит 8 тонн для рейсов в Дубай, 3,5 тонны - в Минск.

Еще в конце мая авиакомпании получили письма от поставщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и ряда других городов.

Цены бьют рекорды

Биржевые продажи авиакеросина фактически остановились: с 4 мая на Петербургской товарно-сырьевой бирже не заключено ни одной сделки по авиакеросину. Цены на оптовом рынке взлетели до рекордных 113 тысяч рублей за тонну - на 52% выше уровня начала марта.

«1 июня на всю страну продали всего три цистерны», - описал ситуацию на торгах один из источников «Коммерсанта».

Причина и реакция правительства

Проблемы начались после рекордной серии ударов по НПЗ: за май поражено 16 заводов, нефтепереработка в центральной части России практически остановилась.

После срочного совещания в Минэнерго правительство запретило экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября, чтобы стабилизировать внутренний рынок.

Несколько дней назад в Краснодарском крае временно приостановили отпуск топливана АЗС из-за повышенного спроса и перебоев с поставками. Топливный кризис с юга уже распространился на Сибирь, лимиты на бензин ввели за 5000 километров от Украины.

Системная причина - давление на нефтяную отрасль из-за ударов по НПЗ и логистике: Россия уже вынуждена перенаправлять сырье с экспорта на внутренний рынок, но этого оказывается недостаточно.

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