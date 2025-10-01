Россия стянула к границе с Украиной 20 тысяч северокорейцев

Россия стянула к границе с Украиной 20 тысяч северокорейцев1
Они фактически участвуют в войне.
Оккупанты продолжают использовать северокорейских военных в войне против Украины. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов.
«Определенный контингент содержится в Курской области, проводятся с ними мероприятия подготовки. Позиционируют они, что якобы это инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории», - сказал Гнатов.
Он добавил, что россияне не используют северокорейцев на передней линии фронта. Так же их пока не привлекают непосредственно к участию в боевых действиях.
«Но контингенты есть. Также привлекаются северокорейские работники для изготовления товаров военного назначения, в частности дронов «Герань», которые изготавливаются в Татарстане, в Елабуге. Там по данным, которые требуют уточнения, но проходила информация, что около 20 тыс. северокорейских работников привлечены. То есть это тоже участие в конфликте», - добавил Гнатов.