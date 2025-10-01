Венгрия планирует импортировать газ из Туркменистана 2 1.10.2025, 18:00

После упреков Трампа Орбан начал искать альтернативу российским энергоресурсам.

Венгрия ведет активные переговоры о начале импорта природного газа из Туркменистана. Как сообщает Гостелерадио Туркменистана, соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря Венгрии Адам Штифтер по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде.

«В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта природного газа из разных стран, поэтому на Туркменистан смотрим тоже с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», — заявил Штифтер.

Заместитель государственного секретаря по делам ЕС Венгрии Петер Холича уточнил, что в ходе переговоров стороны обсудили конкретные направления сотрудничества. «Мы обсудили вопросы торговли природным газом между Туркменистаном и Венгрией, потенциальные проекты по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря, а также совместные инициативы по возобновляемым источникам энергии в будущем», — отметил он.

Холича также подтвердил планы венгерской стороны принять участие в Международном энергетическом форуме, который пройдет в Туркменистане в октябре. «Мы обязательно постараемся принять участие в этом мероприятии, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности расширения энергетического сотрудничества как в Туркменистане, так и в регионе в целом», — сообщил он.

В марте бывший президент Туркменистана и председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что государство готово поставлять Европе газ. По его словам, сотрудничество Ашхабада и Европы выгодно обеим сторонам.

