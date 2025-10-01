Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ 5 1.10.2025, 19:32

По словам премьера Армении, система безопасности ОДКБ оказалась пузырем.

Невыполнение государствами — членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств по отношению к Армении сделало страну независимой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, передают «Новости-Армения».

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, система безопасности ОДКБ оказалась пузырем. «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали», — добавил он (цитата по News.am).

В феврале 2024 года Пашинян объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. В мае того же года МИД Армении предупредил, что страна не будет участвовать в финансировании работы организации. Свое решение Ереван мотивировал тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

