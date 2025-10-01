закрыть
1 октября 2025, среда, 20:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

5
  • 1.10.2025, 19:32
  • 2,494
Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

По словам премьера Армении, система безопасности ОДКБ оказалась пузырем.

Невыполнение государствами — членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств по отношению к Армении сделало страну независимой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, передают «Новости-Армения».

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, система безопасности ОДКБ оказалась пузырем. «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали», — добавил он (цитата по News.am).

В феврале 2024 года Пашинян объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. В мае того же года МИД Армении предупредил, что страна не будет участвовать в финансировании работы организации. Свое решение Ереван мотивировал тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип