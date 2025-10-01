В Черногории стартовал чемпионат по лени 2 1.10.2025, 20:50

2,282

Победитель получит Subaru и €2 тысячи.

В городе Плужине (Черногория) начался чемпионат по лени. Согласно условиям соревнования, победит участник, который сможет оставаться в кровати дольше всего, сообщает The Montenegro Times.

По словам журналистов, победитель получит автомобиль марки Subaru и €2 тыс.

В соревновании участвуют 20 человек из разных стран мира, в том числе из Украины, Турции и Сербии. Все они уже лежат в постелях. Участники получают все необходимое, лежа на кровати: еду, напитки, интернет и перерыв на 15 минут каждые восемь часов. Организаторы также сообщили, что отбор «ленивцев» проводился совместно с психологом.

Как отмечается, впервые прямая трансляция соревнования проводится в социальных сетях Instagram и YouTube. До этого чемпионат проходил в 2023 году, тогда победила участница Лидия, которая пролежала в кровати 50 дней. Сейчас женщина снова участвует в состязании, она уверена, что способна пробыть в лежачем состоянии до 2026 года. Также организаторы объявили, что в следующем году планируют вынести кровати на улицу.

