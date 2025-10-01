На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут 1.10.2025, 22:01

Из-за российского удара по энергообъекту в Славутиче.

Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

Об этом сообщает Минэнерго Украины в Telegram.

Министерство сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП «Чернобыльская АЭС».

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», - сообщило Минобороны.

Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com