На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут
- 1.10.2025, 22:01
Из-за российского удара по энергообъекту в Славутиче.
Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.
Об этом сообщает Минэнерго Украины в Telegram.
Министерство сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП «Чернобыльская АЭС».
«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», - сообщило Минобороны.
Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.