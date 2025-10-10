закрыть
10 октября 2025, пятница
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж

  • 10.10.2025, 18:29
Умер солист рок-группы The Moody Blues Джон Лодж

За свою историю группа продала более 70 миллионов пластинок по всему миру.

Солист, бас-гитарист и автор песен британской рок-группы The Moody Blues Джон Лодж скончался в возрасте 82 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи. В нем говорится, что кончина музыканта была «внезапной и неожиданной».

«Джон ушел из жизни, окруженный близкими, под музыку Everly Brothers и Бадди Холли», — заявили родные.

Лодж присоединился к The Moody Blues в 1966 году, спустя два года после основания коллектива в Бирмингеме. В 1967 году группа выпустила альбом «Days of Future Passed 1967 года», который впоследствии стал платиновым.

За свою историю группа продала более 70 миллионов пластинок по всему миру и в 2018 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде.

Лодж женился в 1968 году, в браке у них с женой Кирстен родились двое детей — Кристиан и Эмили. Последней была посвящена одноименная песня The Moody Blues.

