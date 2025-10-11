Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском
- 11.10.2025, 10:15
ВСУ вовремя получили важные сведения.
Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
«Наши источники в 82-м мотострелковом полку передали критически важные данные о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы», - рассказали в «АТЕШ».
Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.
Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.