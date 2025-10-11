закрыть
11 октября 2025, суббота, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском

  • 11.10.2025, 10:15
  • 1,328
Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском

ВСУ вовремя получили важные сведения.

Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

«Наши источники в 82-м мотострелковом полку передали критически важные данные о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы», - рассказали в «АТЕШ».

Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.

Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский