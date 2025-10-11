Партизаны в рядах россиян помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском 11.10.2025, 10:15

1,328

ВСУ вовремя получили важные сведения.

Партизаны из 82-го мотострелкового полка Вооруженных сил РФ помогли сорвать вражеское наступление под Волчанском.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

«Наши источники в 82-м мотострелковом полку передали критически важные данные о подготовке вражеского наступления в лесном массиве под Волчанском. Агенты сообщили точные координаты позиций российской артиллерии, бронетехники и мест сосредоточения живой силы», - рассказали в «АТЕШ».

Переданная информация включала расположение огневых точек, маршруты подвоза боеприпасов и график смены подразделений.

Эти сведения позволили Силам обороны Украины заранее подготовить оборону и нанести упреждающие удары по вражеским позициям. В результате спланированное оккупантами наступление было сорвано еще до его начала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com