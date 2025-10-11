Ученые объяснили, почему все континенты собраны на одной стороне Земли 2 11.10.2025, 13:33

Ответ довольно простой.

Если взять глобус и повернуть его к Тихому океану, можно так, что будет видна только вода. С другой стороны, если сосредоточиться на Африке, Европе и Азии, можно увидеть много суши. Издание IFLScience ответило на вопрос в том, почему все континенты сбиваются в кучу.

Отмечается, что все это можно «свалить» на Пангею, и в основном на суперконтинентальный цикл. Но континенты на самом деле продолжают расширяться, а Атлантический океан расширяется и отталкивает Америку от Европы и Африки.

Тем не менее, они не распределились по земному шару более равномерно, и, возможно, никогда не достигнут этого.

Важно, что каждые 300-500 миллионов лет большинство континентов оказываются в суперконтиненте - обширном регионе, состоящем из нескольких тектонических плит, возвышающихся над уровнем моря. Для того, чтобы какой-то суперконтинент считался таковым, необходимо, чтобы он охватывал не менее 75% всей суши. Несмотря на то, что Европа, Азия и Африка соединены друг с другом, они занимают лишь 57% общей площади Земли.

Пангея - последний из существовавших суперконтинентов, существовавший с 336 до 175 миллионов лет назад и мы все еще наблюдаем ее распад. До Пангеи существовала Гондвана (не всегда признаваемая суперконтинентом) и множество других, названия которых не так популярны среди широкой публики. Издаине пишет:

«Мораль заключается в том, что силы дрейфа континентов перемещают континенты по поверхности Земли. В течение сотен миллионов лет континенты сближаются, образуя суперконтиненты, а затем суперконтинент распадается так же легко, как и образовался. Итак, в течение следующих нескольких десятков миллионов лет все станет менее плотным: Евразия сместится на восток, а Америка - на запад. После этого, возможно, снова станет уютно, и начнет формироваться будущий суперконтинент».

Отмечается, что до тех пор Землю можно рассматривать как большой голубой шарик с небольшим количеством участков суши - достаточно просто оказаться на орбите над южной частью Тихого океана, океаном настолько огромным, что у него есть свои антиподы.

